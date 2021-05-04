Житель Донеччини підірвався під час прибирання могил, фото: поліція Донеччини

https://racurs.ua/ua/n154164-jytel-donechchyny-pidirvavsya-pid-chas-prybyrannya-kladovyscha-foto.html

Ракурс

У Донецькій області 69-річний місцевий житель підірвався на невстановленому вибуховому предметі. Отримані травми виявилися несумісними із життям.

Інцидент стався на кладовищі розташованого поблизу лінії зіткнення селища Верхньоторецьке. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

За попередньою інформацією, загиблий разом із дружиною прибирав могили, коли пролунав вибух.

Всіх відвідувачів кладовища евакуювали, небезпечний район оточила поліція.

Для обстеження території направлено вибухотехніків. Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, на Великдень, 2 травня, українські військові в зоні ООС знешкодили заміновану дитячу іграшку, виявлену на дорозі біля одного з населених пунктів.