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Житель Донетчины подорвался во время уборки могил, фото: полиция Донетчины
Житель Донетчины подорвался во время уборки кладбища (ФОТО)https://racurs.ua/n154164-jitel-donetchiny-podorvalsya-vo-vremya-uborki-kladbischa-foto.htmlРакурс
В Донецкой области 69-летний местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Инцидент произошел на кладбище расположенного вблизи линии соприкосновения поселка Верхнеторецкое. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.
По предварительной информации, погибший вместе с женой убирал могилы, когда прогремел взрыв.
Всех посетителей кладбища эвакуировали, опасный район окружила полиция.
Для обследования территории направлены взрывотехники. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, на Пасху, 2 мая, украинские военные в зоне ООС обезвредили заминированную детскую игрушку, обнаруженную на дороге возле одного из населенных пунктов.
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