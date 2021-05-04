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Ракурс
Житель Донетчины подорвался во время уборки могил, фото: полиция Донетчины

Житель Донетчины подорвался во время уборки кладбища (ФОТО)

4 мая 2021, 17:48
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В Донецкой области 69-летний местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Инцидент произошел на кладбище расположенного вблизи линии соприкосновения поселка Верхнеторецкое. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

По предварительной информации, погибший вместе с женой убирал могилы, когда прогремел взрыв.

Всех посетителей кладбища эвакуировали, опасный район окружила полиция.

Для обследования территории направлены взрывотехники. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Житель Донетчины подорвался во время уборки могил, фото: полиция Донетчины


Житель Донетчины подорвался во время уборки могил, фото: полиция Донетчины

Напомним, на Пасху, 2 мая, украинские военные в зоне ООС обезвредили заминированную детскую игрушку, обнаруженную на дороге возле одного из населенных пунктов.

Источник: Ракурс


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