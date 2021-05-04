Оккупанты на Пасху устроили ловушку с помощью заминированной игрушки, фото: штаб ООС

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Российско-террористические войска прибегают к практике заброса на подконтрольную Украины территорию взрывных устройств, замаскированных под игрушки и предметы быта, которые могут вызвать интерес мирных жителей.

Так, на Пасху, 2 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на грунтовой дороге недалеко от населенного пункта Широкая Балка украинские военные обнаружили детский музыкальный проигрыватель. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Поскольку нахождение такой недешевой игрушки на дороге могло быть не случайным, детский музыкальный проигрыватель обезвредили с помощью «саперной кошки», в результате чего он взорвался.

Преступные действия оккупантов направлены на дестабилизацию обстановки вдоль линии разграничения и свидетельствуют о нежелании решать конфликт мирным путем, — отмечается в сообщении.



Напомним, недавно украинские военные обнаружили начиненный взрывчаткой детский самолет, который запустили оккупанты.