Заміновану дитячу іграшку знешкодили на Великдень в зоні ООС

Окупанти на Великдень влаштували пастку за допомогою замінованої іграшки, фото: штаб ООС

https://racurs.ua/ua/n154161-zaminovanu-dytyachu-igrashku-zneshkodyly-na-velykden-v-zoni-oos.html

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Російсько-терористичні війська вдаються до практики закидання на підконтрольну Україні територію вибухових пристроїв, замаскованих під іграшки та предмети побуту, які можуть викликати цікавість мирних мешканців.

Так, на Великдень, 2 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на ґрунтовій дорозі неподалік населеного пункту Широка Балка українські військові виявили дитячий музичний програвач. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Оскільки перебування такої недешевої іграшки на дорозі могло бути не випадковим, дитячий музичний програвач знешкодили за допомогою «саперної кішки», внаслідок чого він вибухнув.

Злочинні дії окупантів спрямовані на дестабілізацію обстановки вздовж лінії розмежування та свідчать про небажання вирішувати конфлікт мирним шляхом, — наголошується в повідомленні.



Нагадаємо, нещодавно українські військові виявили начинений вибухівкою дитячий літак, який запустили окупанти.