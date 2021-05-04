У більшості регіонів України 5 травня опади не очікуються

https://racurs.ua/ua/n154160-nichni-zamorozky-ta-vidsutnist-opadiv-pogoda-v-ukrayini-na-5-travnya-karta.html

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Погода в Україні 5 травня буде дещо теплішою, ніж за добу до цього.

Проте в ніч на 5 травня знову очікуються заморозки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У північних, центральних, східних, а також Запорізькій та Херсонській областях вночі очікують заморозки 0…-3° на поверхні ґрунту (І рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, 5 травня у більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Києві буде 5 травня буде без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +2…+4°, вдень — піднімуться до +18…+20°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові також буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме +3…+5°, вдень — +18…+20°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів протягом доби. Термометри вночі покажуть +5…+7°, вдень — +17…+19°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі також буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме +3…+5°, вдень — +18…+20°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові протягом доби буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря +3…+5° вночі та +17…+19° вдень. Вітер південний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 5 травня передбачає відсутність опадів вночі та дощі вдень. Очікується температура повітря +3…+5° вночі та +17…+19° вдень. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 5 травня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.