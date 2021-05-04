Вулкан в Ісландії вибухнув гігантським стовпом лави

https://racurs.ua/ua/n154159-vulkan-v-islandiyi-vybuhnuv-gigantskym-stovpom-lavy-video.html

Ракурс

Вулкан в Ісландії вибухнув гігантським стовпом лави — вулкан Фаградальсфьядль впродовж 10 хвилин викидав величезні фонтани розпечених гірських порід. Нинішнє виверження вважається наймасштабнішим з моменту активізації вулкану цьогоріч 19 березня.

За виверженням вулкану спостерігали мешканці Рейк’явіка, адже він розташований за 50 км від столиці Ісландії й за 32 км від повітряних воріт країни — аеропорту «Кефлавік». Вчені припускають, що така активність геологічного утворення може тривати ще кілька місяців, повідомляє The Watchers.

Виверження вулкану почалося навесні на території півострову Рейк’янесскагі у долині Гелдінгадалір, проте минулими вихідними Фаградальсфьядль знову активізувався після тривалого періоду стабільності. Здавалося, що вулкан зовсім заспокоївся, однак у неділю він викинув стовп лави і попелу на висоту у 300 м.

На відео зафіксовано виверження вулкану, яке сталося близько 2.00 за місцевим часом 2 травня.

Ісландське метеорологічне бюро (IMO) підтвердило значні зміни у вулканічній активності, які почалися приблизно о 1.00 неділі. В IMO не виключають, що зміни у потоці магми та її хімічному складі могли спричинити нову активізацію вулкану. Зараз науковці переглядають діаметр небезпечної зони задля убезпечення населення у разі масштабного виверження.

Джерело: The Watchers