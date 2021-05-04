Житомирщина покине “червону” зону 5 травня, на черзі ще чотири області

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«Червону» зону карантинних обмежень, запроваджених задля протидії поширенню коронавірусної інфекції, з 5 травня покидає Житомирська область.

Про це у своєму Телеграм-каналі у вівторок повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Відбулося позачергове засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій… Комісія вирішила скасувати: з 00.00 5 травня «червоний» рівень епіднебезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області, — вказав представник уряду.

За його словами, з завтрашнього дня в регіоні діятимуть протиепідемічні заходи «жовтого» рівня.

Окрім цього, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання комісії повідомив, що станом на 4 травня спостерігається покращення епідситуації в Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

За збереження позитивної динаміки, ці регіони можуть вийти із «червоного» рівня епідемічної небезпеки впродовж найближчих днів, — повідомив Ляшко.

Нагадаємо, 4 травня Міністерство охорони здоров’я оновило зони карантину в Україні. У «червоній» зоні сьогодні все ще залишаються сім областей.