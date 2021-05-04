Житомирщина покинет «красную» зону 5 мая, на очереди еще четыре области

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Ракурс

«Красную» зону карантина, установленную с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции, с 5 мая покидает Житомирская область.

Об этом в своем Телеграм-канале во вторник сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Состоялось внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций… Комиссия решила отменить: с 00.00 5 мая «красный» уровень эпидопасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области, — указал представитель правительства.

По его словам, с завтрашнего дня в регионе будут действовать противоэпидемические мероприятия «желтого» уровня.

Кроме этого, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания комиссии сообщил, что по состоянию на 4 мая наблюдается улучшение эпидситуации в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях.

При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из «красного» уровня эпидемической опасности в ближайшие дни, — сообщил Ляшко.

Напомним, 4 мая Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине. В «красной» зоне на сегодня все еще остаются семь областей.