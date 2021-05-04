Уникальный меч из Грюнвальдской битвы нашел металлоискатель-любитель

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Ракурс

Уникальный меч из Грюнвальдской битвы обнаружил кладоискатель-любитель на севере Польши — находку, которая случается раз в десятилетие, он нашел с помощью металлодетектора на территории соседней страны неподалеку Ольштына.

Точное местоположение клада власти не раскрывают, однако показали СМИ средневековый меч, который, вероятно, использовался во время Грюнвальдской битвы в 1410 году. Металлоискатель-любитель нашел хорошо сохранившийся меч с металлическими ножнами, пояс и два ножа. Археологи уже начали изучать уникальную находку. Известно, что меч будет храниться в музее Грюнвальдской битвы, пишет Daily Mail.

Также на месте обнаружения клада археологи планируют провести полномасштабные раскопки, которые могут открыть новые данные о Грюнвальдской битве 15 июля 1410 года, считающейся одной из крупнейших в средневековой Европе. В ней принимали участие по разным оценкам от 27 тыс. до 66 тыс. человек. Тогда силы Тевтонского ордена воевали против объединенного войска Королевства Польского и Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского близ сел Грюнвальд и Танненберг (ныне территория Польши). В кровопролитии погибли 2 тыс. польско-литовских жителей, 8 тыс. рыцарей Тевтонского ордена, еще 14 тыс. рыцарей были взяты в плен. Битва знаменовала подъем польско-литовского союза как доминирующей политической и военной силы в Центральной и Восточной Европе в течение двух последующих веков.

Археологи надеются найти останки рыцаря, который когда-то владел прекрасно сохранившимся мечом. Директор музея Грюнвальдской битвы Шимон Дре также надеется узнать, почему никто не забрал меч убитого солдата, поскольку он был очень ценным.

Источник: Daily Mail