Шашлык-рекордсмен весом 700 кг приготовили военные на Донбассе

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Шашлычный рекорд установили военные в Донецкой области во время пасхальных праздников. Волонтеры и защитники Украины, которые входят в состав одного из батальонов 56-й отдельной мотопехотной бригады, приготовили рекордное количество шашлыков.

Об этом 4 мая сообщает пресс-служба оперативного командования «Юг» в Фейсбук.

По инициативе общественной организации «Неравнодушные граждане Горенки» волонтеры приготовили для военнослужащих Вооруженных сил Украины 401 шампур шашлыков, — говорится в сообщении.

Рекорд зафиксировали профильные эксперты и выдали специальный сертификат. Событие зарегистрировано в национальном реестре рекордов Украины в разделе «Кулинария» за одновременное приготовление наибольшего количества шампуров мяса для военнослужащих ВСУ.

Длина всех шампуров составила 160 м, также потребовалось около 700 кг мяса.

Участники организации, дети и их родители из Киева и области передали паски, письма и рисунки. В день праздника отец Макарий освятил паски… Ощущение праздника на передовой очень важно для наших воинов, — подытожили в пресс-службе командования «Юг».

Затем всех военнослужащих угостили приготовленными на «рекордном» мангале шашлыками.