Шашлик-рекордсмен вагою 700 кг приготували військові на Донеччині (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n154156-shashlyk-rekordsmen-vagou-700-kg-prygotuvaly-viyskovi-na-donechchyni-foto.html

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Шашличний рекорд встановили військові на Донеччині під час великодніх свят. Волонтери й захисники України, котрі входять до складу одного з батальйонів 56-ї окремої мотопіхотної бригади, приготували рекордну кількість шашликів.

Про це 4 травня інформує прес-служба оперативного командування «Південь» у Фейсбук.

За ініціативи громадської організації «Небайдужі громадяни Горенки» волонтери приготували для військовослужбовців Збройних сил України 401 шампур шашликів, — йдеться у повідомленні.

Рекорд зафіксували профільні експерти, які видали спеціальний сертифікат. Подію зареєстровано у національному реєстрі Рекордів України у розділ «Кулінарія» за одночасне приготування найбільшої кількості шампурів м’яса для військовослужбовців ЗСУ.

Довжина всіх шампурів склала 160 м, також знадобилося приблизно 700 кг м’яса.

Учасники організації, діти та їхні батьки з Києва та області передали паски, листи та малюнки. У день свята отець Макарій освятив паски… Відчуття свята на передовій дуже важливе для наших воїнів, — підсумували у прес-службі командування «Південь».

Потім всіх військовослужбовців пригостили приготовленими на «рекордному» мангалі шашликами.