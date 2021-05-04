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Собака президента Ірландії стала хітом соцмереж
Собака президента Ірландії стала хітом соцмереж (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n154155-sobaka-prezydenta-irlandiyi-stala-hitom-socmerej-video.htmlРакурс
Собака президента Ірландії Майкла Хіггінса, яка своєю бешкетною поведінкою заважала главі держави виступати на одному з офіційних заходів, стала хітом соцмереж. Домашній улюбленець Хіггінса змагався за увагу свого господаря — штовхав його носом і легенько кусав ірландського президента за руку.
На відео, опублікованому у TikTok, видно як щеня бернського зенненхунда грайливо кусає Майкла Хіггінса. Водночас досвідчений ірландський політик продовжував виголошувати свою промову, пише видання RTЕ.
Хіггінс взяв участь у церемонії вшанування пам’яті ірландського актора Тома Хікі, який помер минулого тижня.
Президент Ірландії придбав семимісячне щеня у березні. Окрім нього у Хіггінса є ще один пес цієї ж породи.
Джерело: RTЕ
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