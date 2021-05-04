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Ракурс
Собака президента Ірландії стала хітом соцмереж

Собака президента Ірландії стала хітом соцмереж (ВІДЕО)

4 тра 2021, 12:35
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Собака президента Ірландії Майкла Хіггінса, яка своєю бешкетною поведінкою заважала главі держави виступати на одному з офіційних заходів, стала хітом соцмереж. Домашній улюбленець Хіггінса змагався за увагу свого господаря — штовхав його носом і легенько кусав ірландського президента за руку.

На відео, опублікованому у TikTok, видно як щеня бернського зенненхунда грайливо кусає Майкла Хіггінса. Водночас досвідчений ірландський політик продовжував виголошувати свою промову, пише видання RTЕ.

Хіггінс взяв участь у церемонії вшанування пам’яті ірландського актора Тома Хікі, який помер минулого тижня.

Президент Ірландії придбав семимісячне щеня у березні. Окрім нього у Хіггінса є ще один пес цієї ж породи.


Джерело: RTЕ

Джерело: Ракурс


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