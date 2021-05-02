Куон. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n154114-ridkisni-chervoni-vovky-zavitaly-do-zooparku-v-lucku-myli-foto.html

Ракурс

Рідкісні червоні вовки, що занесені до Червоної книги, з’явилися в луцькому зоопарку. Троє гірських куонів були доставлені з Австрії.

У неволі міститься всього 110 особин червоних вовків по всьому світу. Про це повідомляє «Суспільне».





Повідомляється, що рідкісних тварин привезли ще два тижні тому, а увесь цей час вони перебували на карантині, аби не заразити можливими хворобами інших звірят. Нині червоні вовки доступні відвідувачам для огляду — їх поселили біля лев’ячого містечка.





До зоопарку в Луцьк доставили самку та двох самців, яким лише по вісім місяців. Доглядачі звіринця кажуть, що такі тварини є лише в трьох зоопарках України, а Луцьк став четвертим.





Куон гірський або червоний вовк гірський — хижак із родини псові (Canidae), що мешкає в Південній та Південно-східній Азії. Монотипний рід. Куон гірський є єдиним збереженим представником роду куон. Через знищення самих куонів та їх місць проживання, занесені в Червону книгу Міжнародного союзу охорони природи.

На людей ніколи не нападають, не шкодять сільському господарству. Уся кількість представників куонів по світу становить менш ніж у 2 тис. 500 дорослих особин і тенденція зменшення їх чисельності триває. Куони дуже соціальні тварини, що живуть у великих кланах, які іноді розділяються в менші зграї задля полювання. Всеїдні тварини, які в разі необхідності полюють на унгулятів середнього розміру.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що орлан білоплечий на прізвисько Гробі втік із німецького парку до Угорщини, скинувши із себе прикріплений передавач. Птаха шукали 18 днів, поки він переховувався в Угорщині.

Джерело: Суспільне