Птах. Фото: IStock

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Орлан білоплечий на прізвисько Гробі втік із німецького парку до Угорщини, скинувши із себе прикріплений передавач.

Птаха шукали 18 днів, поки він переховувався в Угорщині. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Повідомляється, що птах втік 12 квітня з німецького міста Ремшайд. За цей час він встиг перетнули декілька державних кордонів та опинитися в Угорщині. Птаха-подорожувальника виявили в угорському національному парку Ершег. Власниця Гробі упізнала його за світлинами та зраділа тому, що він живий та здоровий. Однак через карантинні обмеження, які запровадженні у зв’язку з поширенням коронавірусу, власниця не може поїхати до Угорщини, аби забрати свого птаха додому.





Шестирічний птах зміг втекти через те, що він втратив прикріплений до тіла передавач про місцеперебування, а тому тварину було важко знайти.

Орлан білоплечий — вид хижих птахів родини яструбових ряду Соколоподібних (Falconiformes). Це хижий гігантський птах, що гніздиться винятково на тихоокеанському узбережжі Росії, у тому числі Камчатці та в районі Охотського моря. З настанням зими частина птахів відкочовує до японського острова Хоккайдо. Розмах крил досягає 2,5 м, маса 9 кг. Основу живлення становлять лосось. Ловить також великих морських птахів. Іноді нападає на малят тюленів. Свої масивні гнізда із хмизу обладнує на деревах або прибережних скелях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лисиця вилізла на дерево і спробувала поцупити підвішене для годівлі птахів сало. Інцидент потрапив на камери на території окупованого Криму.

Джерело: Deutsche Welle