Погода на 3 травня. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154107-24-tepla-ta-grozy-pogodu-na-3-travnya-sprognozuvaly-synoptyky-karta.html

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Погода в Україні 3 травня очікується переважно сонячна, на сході прогнозують потужні грози. Натомість температура повітря вдень прогнозується по-справжньому весняна. У Криму температура повітря досягне позначки +21°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +10° до +24°. Ночі цієї доби будуть відносно теплими. Вітер обіцяють південно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 3 травня буде мінливо хмарною, сонце то виглядатиме з-поміж хмар, то знову ховатиметься за ними. Вночі температура повітря опуститься до позначки +9°, а вдень температура триматиметься на рівні від +13° до +15° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується грозова та дощова. З неба литиме як з відра. Температура повітря вночі складе від +11° до +13°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +23°.

Погодні умови в Одесі очікуються по-весняному теплі та сонячні. Повітря вдень прогріється до +21°, вночі очікується температура до +13°C.

Погода у Львові завтра буде переважно сонячна, без опадів. Температурні показники будуть такими: уночі +4…+6° тепла, а вдень +10…+12° тепла.

Погода в Карпатах 3 травня прогнозується хмарна. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +8° до +10° тепла, а вдень температура сягне +15° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 3 травня прогнозується спокійна. Вранці можливі невеликі геомагнітні збурення.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в травні буде переважно теплою, а в другій половині місяця до України прийде справжнє літо. Середня місячна температура повітря становитиме 13−17° тепла, у гірських районах 7−12° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр