Погода на 3 мая. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Украине 3 мая ожидается преимущественно солнечная, на востоке прогнозируют сильные грозы. В то же время температура воздуха днем прогнозируется по-настоящему весенняя. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +21°.

Днем столбики термометров покажут от +10° до +24°. Ночи в эти сутки будут относительно теплыми. Ветер обещают юго-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 3 мая ожидается переменно облачная, солнце будет то выглядывать из-за облаков, то снова прятаться за ними. Ночью температура воздуха опустится до отметки +9°, а днем температура будет держаться на уровне от +13° до +15° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается грозовая и дождливая. С неба будет лить как из ведра. Температура воздуха ночью составит от +11° до +13°, а днем столбики термометра застынут на уровне +23°.

Погодные условия в Одессе ожидаются по-весеннему теплые и солнечные. Воздух днем прогреется до +21°, ночью ожидается температура до +13°C.

Погода во Львове завтра будет преимущественно солнечная, без осадков. Температурные показатели будут следующими: ночью +4…+6° тепла, а днем +10…+12° тепла.

Погода в Карпатах 3 мая прогнозируется облачная. Столбики термометров в темное время суток покажут от +8° до +10° тепла, а днем температура достигнет +15° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 3 мая прогнозируется спокойная. Утром возможны небольшие геомагнитные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в мае будет преимущественно теплой, а во второй половине месяца в Украину придет настоящее лето. Средняя месячная температура воздуха составит 13−17° тепла, в горных районах 7−12° тепла.

Источник: Укргидрометцентр