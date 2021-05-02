«Слуга» обвинил Авакова в торможении следствия о событиях 2 мая в Одессе, скриншот видео

https://racurs.ua/n154106-sluga-obvinil-avakova-v-tormojenii-sledstviya-o-sobytiyah-2-maya-v-odesse.html

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Народный депутат от «Слуги народа» Артем Дмитрук обвинил руководство Украины в торможении следствия по поводу событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Дмитрук принял участие в шоу разыскиваемого за госизмену блогера Анатолия Шария. «Слуга народа» рассказал, что в Одессе во время трагических событий 2 мая находилось «все высшее руководство МВД и Верховной Рады».

Скорее всего, они замешаны в событиях и расследования не происходит именно потому, что у этих людей и сейчас есть влияние и вес в политике, — сказал Дмитрук Шарию.

Напомним, что в мае 2014 года МВД возглавлял уже нынешний его руководитель Арсен Аваков.

Дмитрук сказал также, что из «этого события надо сделать выводы», «виноваты в жертвах должны быть наказаны», а дело в отношении событий 2 мая «затягивается и не расследуется».

Дмитрук был избран в Раду в 2019 году по мажоритарному округу в Одесской области. На время выборов был основателем «спортивных клубов» и беспартийным. Он член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Именно Дмитрук не смог в интервью «Радио Свобода» назвать фамилии премьер-министра, за которого проголосовал, хотя утверждал, что «общался с ним в Трускавце».

2 мая 2020 года Дмитрук вместе с Алексеем Леоновым, еще одним депутатом от партии «Слуга народа», с цветами пришли к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы помянуть людей, погибших во время противостояния 2 мая 2014 года.