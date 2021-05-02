Выбрали РФ — в Москве назвали количество выданных на Донбассе российских паспортов

https://racurs.ua/n154105-vybrali-rf-v-moskve-nazvali-kolichestvo-vydannyh-na-donbasse-rossiyskih-pasportov.html

Ракурс

Почти 530 тыс. жителей так называемых Донецкой и Луганской народных республик за два года получили российское гражданство.

Речь идет о получении российских паспортов в упрощенном порядке, заявили 2 мая в пресс-центре Министерства внутренних дел РФ.

Паспорта украинским гражданам на оккупированных территориях двух областей начали выдавать с апреля 2019 года. 24 апреля Владимир Путин издал соответствующий указ и с тех пор гражданство РФ получили более 527 тыс. человек, постоянно проживающих на территориях так называемых отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые временно оккупированы российскими террористическими войсками.

В МВД РФ добавили, что «работа по приему граждан ЛНР и ДНР в гражданство России продолжается».

В указе Путин в апреле 2019 года разрешил жителям фейковых «республик» стать россиянами в упрощенном порядке. Такой порядок предусматривает отмену требования о проживании на территории РФ со дня получения вида на жительство в течение пяти лет непрерывно. Кроме того, жителей Донбасса освободили от уплаты пошлины при оформлении гражданства России.

Во время весеннего кризиса в отношениях РФ с одной стороны и Киева и его союзников с другой россияне заявляли, что будут защищать на Донбассе свои интересы и граждан.

Реакцию партнеров Украины на российскую паспортизацию на оккупированном Донбассе раскритиковал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.