Вибрали РФ — у Москві назвали кількість виданих на Донбасі російських паспортів

https://racurs.ua/ua/n154105-vybraly-rf-u-moskvi-nazvaly-kilkist-vydanyh-na-donbasi-rosiyskyh-pasportiv.html

Ракурс

Майже 530 тис. жителів так званих Донецької і Луганської народних республік за два роки отримали російське громадянство.

Йдеться про набуття російських паспортів у спрощеному порядку, заявили 2 травня у прес-центрі Міністерства внутрішніх справ РФ.

Паспорти українським громадянам на окупованих територіях двох областей почали видавати з квітня 2019 року. 24 квітня Володимир Путін видав відповідний указ і відтоді громадянство РФ отримали понад 527 тис. осіб, які постійно проживають на територіях так званих окремих районів Донецької та Луганської областей, які тимчасово окуповані російськими терористичними військами.

В МВС РФ додали, що «робота щодо прийому громадян ЛНР і ДНР в громадянство Росії триває".

В указі Путін в квітні 2019 року дозволив мешканцям фейкових «республік» стати росіянами в спрощеному порядку. Такий порядок передбачає скасування вимоги щодо проживання на території РФ з дня отримання посвідки на проживання упродовж п’яти років безперервно. Крім того, жителів Донбасу звільнили від сплати мита при оформленні громадянства Росії.

Під час весняної кризи у стосунках РФ з одного боку та Києва і його союзників з іншого росіяни заявляли, що захищатимуть на Донбасі свої інтереси та громадян.

Реакцію партнерів України на російську паспортизацію на окупованому Донбасі розкритикував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.