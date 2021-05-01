Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n154083-kuleba-doriknuv-partneram-ukrayiny-za-reakciu-na-rosiysku-pasportyzaciu-donbasu.html

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Реакцію партнерів України на російську паспортизацію на окупованому Донбасі розкритикував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільник дипломатичного відомства вважає, що жорстка реакція, наприклад, санкції проти Російської Федерації, могли б загальмувати цей процес в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Про це Кулеба заявив в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони недостатньо жорстко з самого початку відреагували на початок паспортизації. Тобто не поставилися достатньо серйозно. Росія відчула, що можна, і розгорнула цей процес. Жорсткий санкційний тиск у відповідь на такі дії Росії суттєво пригальмував би, — зазначив міністр.

На думку Кулеби, паспортизація в ОРДЛО дозволила Москві погрожувати Україні нібито «захистом російського населення». Дипломат згадав слова заступника керівника адміністрації Путіна Дмитра Козака про те, що Росія «буде змушена захищати Донбас, тому що там живуть російські громадяни».

Як відомо, нещодавно місія Європейського Союзу в постійній раді ОБСЄ заявила про загрозу нової агресії РФ проти України через паспортизацію на окупованому Донбасі.

Нагадаємо, в Москві спрогнозували, що майже мільйон мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей можуть отримати російські паспорти до кінця 2021 року.

Джерело: «Радіо Свобода»