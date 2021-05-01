Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/n154083-kuleba-upreknul-partnerov-ukrainy-za-reakciu-na-rossiyskuu-pasportizaciu-donbassa.html

Ракурс

Реакцию партнеров Украины на российскую паспортизацию на оккупированном Донбассе раскритиковал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава дипломатического ведомства считает, что жесткая реакция, например, санкции против Российской Федерации, могли бы затормозить этот процесс в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом Кулеба заявил в интервью для «Радіо Свобода».

Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало паспортизации. То есть не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс. Жесткое санкционное давление в ответ на такие действия России существенно притормозило бы, — отметил министр.

По мнению Кулебы, паспортизация в ОРДЛО позволила Москве угрожать Украине якобы «защитой русского населения». Дипломат вспомнил слова заместителя руководителя администрации Путина Дмитрия Козака о том, что Россия «будет вынуждена защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане».

Как известно, недавно миссия Европейского Союза в постоянном совете ОБСЕ заявила об угрозе новой агрессии РФ против Украины из-за паспортизации на оккупированном Донбассе.

Напомним, в Москве спрогнозировали, что почти миллион жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могут получить российские паспорта до конца 2021 года.

Источник: «Радио Свобода»