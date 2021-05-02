Пуля вместо денег — в России оскорбленная ценой поездки женщина выстрелила в таксистаhttps://racurs.ua/n154104-pulya-vmesto-deneg-v-rossii-oskorblennaya-cenoy-poezdki-jenschina-vystrelila-v-taksista.htmlРакурс
В России пассажирка выстрелила в голову водителю такси из травматического пистолета. Ее не устроила цена поездки, которую сообщил водитель.
Инцидент произошел на территории аэропорта «Большое Савино», сообщает «Комсомольская правда».
На въезде в парковочную зону аэропорта между женщиной и водителем произошла ссора из-за стоимости поездки.
Россиянка, сначала громко возмущалась, а потом достала пистолет и выстрелила. Впрочем, пассажирка промахнулась и 63-летний таксист получил травму губы.
Впоследствии российская полиция узнала, что задержанную в аэропорту женщину ранее судили за мошенничество.
Другая стрельба на днях произошла в Санкт-Птербурге. Двое гидов взялись за оружие, потому что не поделили клиентов для нелегальной экскурсии по крышам. Одному из них выстрелили в лицо из газового пистолета.
Источник: «Комсомольская правда»