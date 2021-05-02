Россиянка выстрелила таксисту в голову из-за цены поездки, скриншот фильма "Бриллиантовая рука"

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Ракурс

В России пассажирка выстрелила в голову водителю такси из травматического пистолета. Ее не устроила цена поездки, которую сообщил водитель.

Инцидент произошел на территории аэропорта «Большое Савино», сообщает «Комсомольская правда».

На въезде в парковочную зону аэропорта между женщиной и водителем произошла ссора из-за стоимости поездки.

Россиянка, сначала громко возмущалась, а потом достала пистолет и выстрелила. Впрочем, пассажирка промахнулась и 63-летний таксист получил травму губы.

Впоследствии российская полиция узнала, что задержанную в аэропорту женщину ранее судили за мошенничество.

Другая стрельба на днях произошла в Санкт-Птербурге. Двое гидов взялись за оружие, потому что не поделили клиентов для нелегальной экскурсии по крышам. Одному из них выстрелили в лицо из газового пистолета.

Источник: «Комсомольская правда»