Стрельба в Киеве — напали на дорожников, которые ремонтировали асфальт (ФОТО)https://racurs.ua/n153600-strelba-v-kieve-napali-na-dorojnikov-kotorye-remontirovali-asfalt-foto.htmlРакурс
В Киеве неизвестный открыл огонь по работникам ремонтной бригады, после чего скрылся с места инцидента.
В среду, 21 апреля, произошла стрельба в Печерском районе столицы. Выстрелы прозвучали на Железнодорожном шоссе, где ремонтная бригада КП ДЭУ занималась текущим ремонтом, фрезеруя старое покрытие дороги. Об инциденте сообщил «Киев оперативный».
Во время работ к ремонтной бригаде приехал неизвестный мужчина на белом автомобиле марки Renault. Он начал словесный конфликт, — говорится в сообщении.
Не угомонившись, злоумышленник открыл огонь. Первый выстрел сделал в воздух, а затем начал стрелять по людям. Прострелив ногу механизатору фрезы, напавший скрылся с места
инцидента.
Ремонтники вызвали полицию и медиков. Пострадавшего госпитализировали, сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
Напавшему же не удалось далеко уйти, как он ни старался. О его задержании рассказали в пресс-службе Полиции Киева.
Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в рамках программы «Безопасный город», патрульные полицейские установили направление движения автомобиля правонарушителя. Оказалось, что фигурант оставил свое транспортное средство в Печерском районе столицы и пересел в другой автомобиль. После чего полицейские остановили машину на проспекте Валерия Лобановского и задержали злоумышленника, — рассказали в полиции.
Сейчас правоохранители проводят со злоумышленником первоочередные следственные действия.
Следственным отделом Печерского управления полиции решается вопрос о правовой квалификации события, — отметили в полиции.