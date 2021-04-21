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Ракурс
Мужчина с оружием напал на дорожников, фото:kyiv.npu.gov.ua

Стрельба в Киеве — напали на дорожников, которые ремонтировали асфальт (ФОТО)

21 апр 2021, 17:02
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В Киеве неизвестный открыл огонь по работникам ремонтной бригады, после чего скрылся с места инцидента.

В среду, 21 апреля, произошла стрельба в Печерском районе столицы. Выстрелы прозвучали на Железнодорожном шоссе, где ремонтная бригада КП ДЭУ занималась текущим ремонтом, фрезеруя старое покрытие дороги. Об инциденте сообщил «Киев оперативный».

Во время работ к ремонтной бригаде приехал неизвестный мужчина на белом автомобиле марки Renault. Он начал словесный конфликт, — говорится в сообщении.

Не угомонившись, злоумышленник открыл огонь. Первый выстрел сделал в воздух, а затем начал стрелять по людям. Прострелив ногу механизатору фрезы, напавший скрылся с места инцидента.

Ремонтники вызвали полицию и медиков. Пострадавшего госпитализировали, сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Напавшему же не удалось далеко уйти, как он ни старался. О его задержании рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в рамках программы «Безопасный город», патрульные полицейские установили направление движения автомобиля правонарушителя. Оказалось, что фигурант оставил свое транспортное средство в Печерском районе столицы и пересел в другой автомобиль. После чего полицейские остановили машину на проспекте Валерия Лобановского и задержали злоумышленника, — рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители проводят со злоумышленником первоочередные следственные действия.

Следственным отделом Печерского управления полиции решается вопрос о правовой квалификации события, — отметили в полиции.


Источник: Ракурс


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