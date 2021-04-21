Чоловік зі зброєю напав на дорожників, фото:kyiv.npu.gov.ua

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Ракурс

У Києві невідомий відкрив вогонь по працівниках ремонтної бригади, після чого втік з місця інциденту.



У середу, 21 квітня, сталась стрілянина у Печерському районі столиці. Постріли пролунали на Залізничному шосе, де ремонтна бригада КП ШЕУ займалась поточним ремонтом, фрезеруючи старе покриття дороги. Про інцидент повідомив «Київ оперативний».

Під час робіт до ремонтної бригади приїхав невідомий чоловік на білому автомобілі марки Renault. Він розпочав словесний конфлікт, — йдеться в повідомленні.

Не вгамувавшись, зловмисник відкрив вогонь. Перший постріл зробив у повітря, а потім почав стріляти по людях. Простріливши ногу механізатору фрези, нападник утік з місця інциденту.



Ремонтники викликали поліцію і медиків. Потерпілого госпіталізували, наразі медики надають йому необхідну допомогу.



Нападнику ж не вдалось далеко втекти, хоч як він не старався. Про його затримання розповіли в пресслужбі Поліції Києва.

Завдяки камерам відеоспостереження, встановлених у рамках програми «Безпечне місто», патрульні поліцейські встановили напрямок руху автомобіля правопорушника. Виявилося, що фігурант залишив свій транспортний засіб у Печерському районі столиці та пересів у інше авто. Після чого поліцейські зупинили автівку на проспекті Валерія Лобановського та затримали зловмисника, — розповіли в поліції.

Наразі правоохоронці проводять з нападником першочергові слідчі дії.