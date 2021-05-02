Зеленский полетел в Карпаты, хотя призывал праздновать Пасху дома, фото — Новости Верховины

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Пасху президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена встретили в Карпатах. 1 мая они поехали в поселок Верховина на Ивано-Франковщине.

Портал «Новости Верховины» опубликовал фото отдыха Зеленских. Они побывали на экскурсии в доме-музее «Тени забытых предков». Здесь проживал и творил кинорежиссер Сергей Параджанов.

Президентская чета посетила и частный музей «Гуцульской магии». После экскурсии его владелец подарил Зеленскому символ гуцулов — трембиту.

В обращении к украинцам накануне Пасхи Зеленский поздравил христиан с Воскресением и призвал граждан праздновать дома.

Мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Однако в этом для нас нет ничего страшного, печального и тем более — греховного. Прежде всего потому, что это и есть выполнение христианского долга, а именно заботы и любви к ближнему, — рассказал Зеленский в своем обращении.

3 мая президент улетит в Польшу с официальным визитом, а 5−6 мая в Киеве будет работать госсекретарь США Энтони Блинкен.

Источник: «Новости Верховины»