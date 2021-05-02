Марш защитников Одессы проходит в годовщину событий 2 мая 2014 года, фото — Думская

https://racurs.ua/n154102-marsh-zaschitnikov-odessy-prohodit-v-godovschinu-sobytiy-2-maya-2014-goda-translyaciya.html

Ракурс

Акция «Марш защитников Одессы» в память о событиях 2 мая 2014 года происходит в центре города.

В ней примет участие более 700 человек. Это представители патриотических и ветеранских организаций, а также просто неравнодушные одесситы.

Движение началось от Соборной площади, а финишировать планируют в парке Шевченко.

Участники почтили минутой молчания память патриотов, погибших 2 мая в центре города — Андрея Бирюкова и Игоря Иванова. Представители духовенства провели молебен.

Между тем на Куликовом поле сегодня была и другая акция — здесь вспоминали о представителях Антимайдана, погибших 2 мая 2014 года во время столкновений в Одессе между сторонниками Революции достоинства и «русского мира».

Полиция следит, чтобы на площадь не пронесли запрещенные предметы (оружие, взрывчатку, коммунистическую или нацистскую символику, а также георгиевские ленты), и предупреждает граждан о необходимости ношения масок.

«Ракурс» сообщал, что за общественной безопасностью в Одессе сегодня следят 2,5 тыс. сотрудников полиции.