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Марш защитников Одессы проходит в годовщину событий 2 мая 2014 года, фото — Думская
Марш защитников Одессы проходит в годовщину событий 2 мая 2014 года (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n154102-marsh-zaschitnikov-odessy-prohodit-v-godovschinu-sobytiy-2-maya-2014-goda-translyaciya.htmlРакурс
Акция «Марш защитников Одессы» в память о событиях 2 мая 2014 года происходит в центре города.
В ней примет участие более 700 человек. Это представители патриотических и ветеранских организаций, а также просто неравнодушные одесситы.
Движение началось от Соборной площади, а финишировать планируют в парке Шевченко.
Участники почтили минутой молчания память патриотов, погибших 2 мая в центре города — Андрея Бирюкова и Игоря Иванова. Представители духовенства провели молебен.
Между тем на Куликовом поле сегодня была и другая акция — здесь вспоминали о представителях Антимайдана, погибших 2 мая 2014 года во время столкновений в Одессе между сторонниками Революции достоинства и «русского мира».
Полиция следит, чтобы на площадь не пронесли запрещенные предметы (оружие, взрывчатку, коммунистическую или нацистскую символику, а также георгиевские ленты), и предупреждает граждан о необходимости ношения масок.
«Ракурс» сообщал, что за общественной безопасностью в Одессе сегодня следят 2,5 тыс. сотрудников полиции.
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