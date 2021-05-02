Бред и галлюцинации у больных паркинсонизмом объяснили ученые

https://racurs.ua/n154101-videniya-i-gallucinacii-u-bolnyh-parkinsonizmom-obyasnili-uchenye.html

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Ученые выяснили, почему пациенты с болезнью Паркинсона иногда видят призраков. По их мнению, к этому приводят повреждения в лобно-височной части черепа, которые вызывают призрачные видения.

Около половины людей, страдающих болезнью Паркинсона, испытывают чувство непонятного присутствия чего-то вблизи, пишет Daily Mail.

Незначительные галлюцинации часто возникают раньше других симптомов Паркинсона — тремора и ослабление мышц. Пациенты с более тяжелыми проявлениями, вероятно, будут чувствовать сильное снижение когнитивных функций по мере прогрессирования болезни, считают ученые.

Они чувствуют себя ангелами, которые защищают меня. Они не причиняют мне вреда. Они ходят за мной повсюду. В каком-то смысле это обнадеживает, потому что я не одинок, — пояснил свои ощущения один из больных, которого исследовали ученые.

Паркинсонизм поражает одного из 500 человек в пожилом возрасте. Он выражается скованностью мышц, замедленностью движений, тремором, нарушениями сна. Это прогрессирующее неврологическое заболевание, при котором разрушаются клетки той части мозга, которая контролирует движение. У больных истощаются запасы дофамина, гормона радости.

Сейчас лекарств против болезни Паркинсона нет, как и способа остановить прогрессирование заболевания. Ученые утверждают, что информации о галлюцинациях мало, потому что пациенты часто стесняются сообщать о них.

Ранее стало известно, что потеря обоняния оказалась симптомом болезни Паркинсона. Люди с этим диагнозом указывали, что за несколько лет до развития болезни их обоняние менялось.

Источник: Daily Mail