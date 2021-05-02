Марення і галюцинації у хворих на паркінсонізм пояснили вчені, фото: Pixabay

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Вчені з’ясували, чому пацієнти з хворобою Паркінсона іноді бачать привидів. На їхню думку, до цього призводять ушкодження в лобно-скроневій частці черепа, які викликають примарні бачення.

Близько половини людей, які страждають на хворобу Паркінсона, відчувають почуття незрозумілої присутності чогось поблизу, пише Daily Mail.

Незначні галюцинації часто виникають раніше інших симптомів Паркінсона — тремору і ослаблення м’язів. Пацієнти з більш важкими проявами, ймовірно, відчуватимуть сильніше зниження когнітивних функцій у міру прогресування хвороби, вважають вчені.

Вони почуваються ангелами, які захищають мене. Вони не завдають мені шкоди. Вони ходять за мною всюди. В якомусь сенсі це обнадіює, бо я не самотній, — пояснив свої відчуття один із хворих, якого дослідили вчені.

Паркінсонізм вражає одну з 500 людей у літньому віці. Він виражається скутістю м’язів, сповільненістю рухів, тремором, порушеннями сну. Це прогресуюче неврологічне захворювання, при якому руйнуються клітини в тій частині мозку, яка контролює рух. У хворих виснажуються запаси дофаміну, гормону радості.

Наразі ліків проти хвороби Паркінсона немає, як і способу зупинити прогресування захворювання. Вчені стверджують, що інформації про галюцинації мало, тому що пацієнти часто соромляться повідомляти про них.

Раніше стало відомо, що втрата нюху виявилася симптомом хвороби Паркінсона. Люди з цим діагнозом вказували, що за кілька років до розвитку недуги їх нюх змінювався.

Джерело: Daily Mail