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Ракурс
Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю — видео ночного приводнения

Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю — видео ночного приводнения

2 мая 2021, 11:39
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Завершилась первая длительная экспедиция корабля Crew Dragon. Вместе с экипажем миссии Crew-1 он 2 мая успешно вернулся домой. Это был первый не тестовый пилотируемый полет аппарата к Международной космической станции.

Корабль сел на воду в Мексиканском заливе, после чего был поднят на судно сопровождения Go Navigator. Для SpaceX это, кстати, было первое ночное приводнение пилотируемого корабля.

Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

Астронавты Майкл Хопкинс, Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Соити Ногути уже вышли из Crew Dragon и, судя по информации в прямой трансляции NASA, чувствуют себя прекрасно. Впереди их ждет короткий перелет в Хьюстон и воссоединение с семьями.

Астронавты провели на МКС 168 дней.


Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

В ноябре прошлого года Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил астронавтов на МКС. В конце апреля на смену американцам Хопкинсу, Гловеру и Уолкеру и японцу Ногути прилетел другой Crew Dragon с новым экипажем. В него вошли американцы Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Источник: Ракурс


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