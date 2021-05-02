Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю — видео ночного приводнения

https://racurs.ua/n154100-crew-dragon-s-chetyrmya-astronavtami-vernulsya-na-zemlu-video-nochnogo-privodneniya.html

Ракурс

Завершилась первая длительная экспедиция корабля Crew Dragon. Вместе с экипажем миссии Crew-1 он 2 мая успешно вернулся домой. Это был первый не тестовый пилотируемый полет аппарата к Международной космической станции.

Корабль сел на воду в Мексиканском заливе, после чего был поднят на судно сопровождения Go Navigator. Для SpaceX это, кстати, было первое ночное приводнение пилотируемого корабля.

Астронавты Майкл Хопкинс, Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Соити Ногути уже вышли из Crew Dragon и, судя по информации в прямой трансляции NASA, чувствуют себя прекрасно. Впереди их ждет короткий перелет в Хьюстон и воссоединение с семьями.

Астронавты провели на МКС 168 дней.

В ноябре прошлого года Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил астронавтов на МКС. В конце апреля на смену американцам Хопкинсу, Гловеру и Уолкеру и японцу Ногути прилетел другой Crew Dragon с новым экипажем. В него вошли американцы Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.