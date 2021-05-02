Crew Dragon з чотирма астронавтами повернувся на Землю

https://racurs.ua/ua/n154100-crew-dragon-z-chotyrma-astronavtamy-povernuvsya-na-zemlu-video-nichnogo-pryvodnennya.html

Ракурс

Завершилася перша тривала експедиція корабля Crew Dragon. Разом з екіпажем місії Crew-1 він 2 травня успішно повернувся додому. Це був перший не тестовий пілотований політ апарату до Міжнародної космічної станції.

Корабель сів на воду в Мексиканській затоці, після чого був піднятий на судно супроводу Go Navigator. Для SpaceX це, до речі, був перший нічний приводнення пілотованого корабля.

Астронавти Майкл Хопкінс, Шеннон Уокер, Віктор Гловер і Соїті Ногуті вже вийшли з Crew Dragon і, судячи з інформації з прямої трансляції NASA, почуваються прекрасно. Попереду їх чекає короткий переліт до Х’юстону і возз'єднання з сім’ями.

Астронавти провели на МКС 168 днів.

Торік у листопаді Crew Dragon компанії SpaceX вперше доставив астронавтів на МКС. В кінці квітня на зміну американцям Хопкінсу, Гловеру і Уолкеру та японцю Ногуті прилетів інший Crew Dragon з новим екіпажем. У нього увійшли американці Шейн Кімброу і Меган МакАртур, японець Акіхіко Хосіде і француз Тома Песке.