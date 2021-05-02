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Crew Dragon з чотирма астронавтами повернувся на Землю
Crew Dragon з чотирма астронавтами повернувся на Землю — відео нічного приводненняhttps://racurs.ua/ua/n154100-crew-dragon-z-chotyrma-astronavtamy-povernuvsya-na-zemlu-video-nichnogo-pryvodnennya.htmlРакурс
Завершилася перша тривала експедиція корабля Crew Dragon. Разом з екіпажем місії Crew-1 він 2 травня успішно повернувся додому. Це був перший не тестовий пілотований політ апарату до Міжнародної космічної станції.
Корабель сів на воду в Мексиканській затоці, після чого був піднятий на судно супроводу Go Navigator. Для SpaceX це, до речі, був перший нічний приводнення пілотованого корабля.
Астронавти Майкл Хопкінс, Шеннон Уокер, Віктор Гловер і Соїті Ногуті вже вийшли з Crew Dragon і, судячи з інформації з прямої трансляції NASA, почуваються прекрасно. Попереду їх чекає короткий переліт до Х’юстону і возз'єднання з сім’ями.
Астронавти провели на МКС 168 днів.
Торік у листопаді Crew Dragon компанії SpaceX вперше доставив астронавтів на МКС. В кінці квітня на зміну американцям Хопкінсу, Гловеру і Уолкеру та японцю Ногуті прилетів інший Crew Dragon з новим екіпажем. У нього увійшли американці Шейн Кімброу і Меган МакАртур, японець Акіхіко Хосіде і француз Тома Песке.
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