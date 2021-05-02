Марш захисників Одеси відбувається у роковини подій 2 травня 2014 року, фото — Думська

https://racurs.ua/ua/n154102-marsh-zahysnykiv-odesy-vidbuvaietsya-u-rokovyny-podiy-2-travnya-2014-roku-translyaciya.html

Ракурс

Акція «Марш захисників Одеси» в пам’ять про події 2 травня 2014 року відбувається в центрі міста.

У ході візьме участь понад 700 чоловік. Це представники патріотичних і ветеранських організацій, а також просто небайдужі одесити.

Рух розпочався від Соборної площі, а фінішувати планують в парку Шевченка.

Учасники вшанували хвилиною мовчання пам’ять патріотів, які загинули 2 травня в центрі міста — Андрія Бірюкова та Ігоря Іванова. Представники духовенства провели молебень.

Тим часом на Куликовому полі сьогодні також тривала акція — тут згадували представників Антимайдану, які загинули 2 травня 2014 року під час зіткнень в Одесі між прихильниками Революції гідності та «русского мира».

Поліція стежить, щоб на площу не пронесли заборонені предмети (зброю, вибухівку, комуністичну чи нацистську символіку, а також георгіївські стрічки), і попереджає громадян про необхідність носіння масок.

«Ракурс» повідомляв, що за громадською безпекою в Одесі сьогодні стежать 2,5 тис. співробітників поліції.