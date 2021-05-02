Річниця подій 2 травня в Одесі — поліція оточила Куликове поле, фото — Нацполіція

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В Одесі 2 травня пригадують події 2014 року. Цього дня 7 років тому вдалось відстояти Одесу, зупинивши наступ «русского мира» на українське місто. Спроба створення так званої «народної республіки» в Одесі зазнала поразки — озброєні прокремлівські найманці змушені були відступити.

Під час заворушень загинули декілька десятків людей, більшість з них — у Будинку профспілок на Куликовому полі і на Соборній площі. Саме ці локацію Одеси уранці 2 травня взяла під охорону поліція. Площі перевірили вибухотехніки, а вхід на Куликове поле та вихід з нього здійснюється через «фільтраційні» пункти, повідомила прес-служба поліції Одеси.

Встановлені вони з боку Італійського бульвару та на перетині вулиць Канатної й Пироговської. Довкола обох площ обмежено рух транспорту.

В поліції нагадали одеситам про дію карантинних правил і заборону використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та георгіївських (гвардійських) стрічок.

Протистояння в Одесі 2 травня 2014 року супроводжувалося сутичками, масовими заворушеннями.

Бійку почали проукраїнсько налаштовані громадянами, ультрас футбольних клубів «Чорноморець» та «Металіст» з одного боку й проросійські колабораціоністи з іншого боку.

Протистояння почалися у центрі міста на вулицях Грецькій, Дерибасівській, Грецькій площі, а згодом перейшли у гоніння проросійських колабораціоністів по більшій частині центра міста на їхнє місце дислокації, Куликове поле. Саме там, на Куликовому полі, було найбільше жертв, зокрема, через підпал Будинку профспілок, в якому вони сховались.

2 травня о 12.00 на Соборній площі в Одесі розпочнеться Марш захисників. Ініціатором заходу виступив Штаб захисту Одеси, до складу якого увійшли декілька громадських організацій Одеси.