Годовщина событий 2 мая в Одессе — полиция окружила Куликово поле, фото — Нацполиция

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В Одессе 2 мая вспоминают события 2014 года. В этот день семь лет назад удалось отстоять Одессу, остановив наступление «русского мира» на украинский город. Попытка создания так называемой «народной республики» в Одессе провалилась — вооруженные прокремлевские наемники вынуждены были отступить.

Во время беспорядков погибли несколько десятков человек, большинство из них — в Доме профсоюзов на Куликовом поле и на Соборной площади. Именно эти локацию Одессы утром 2 мая взяла под охрану полиция. Площади проверили взрывотехники, а вход на Куликово поле и выход из него осуществляется через «фильтрационные» пункты, сообщила пресс-служба полиции Одессы.

Установлены они со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц Канатной и Пироговской. Вокруг обоих площадей ограничено движение транспорта.

В полиции напомнили одесситам о действии карантинных правил и запрете использования символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и георгиевских (гвардейских) лент.

Противостояние в Одессе 2 мая 2014 года сопровождалось столкновениями, массовыми беспорядками.

Драку начали проукраински настроенные граждане, ультрас футбольных клубов «Черноморец» и «Металлист» с одной стороны и пророссийские коллаборационисты с другой стороны.

Противостояние начались в центре города на улицах Греческой, Дерибасовской, Греческой площади, а затем перешли в гонения пророссийских коллаборационистов по городу и на их место дислокации, Куликово поле. Именно там, на Куликовом поле, было самое большое количество жертв, в частности, из-за поджога Дома профсоюзов, в котором они скрылись.

2 мая в 12.00 на Соборной площади в Одессе начнется Марш защитников. Инициатором мероприятия выступил Штаб защиты Одессы, в состав которого вошли несколько общественных организаций Одессы.