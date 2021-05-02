Зеленський полетів у Карпати, хоча закликав святкувати Великдень вдома, фото — Новини Верховини

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Великдень президент України Володимир Зеленський і дружина Олена зустріли у Карпатах. 1 травня вони поїхали у селище Верховина, що на Івано-Франківщині.

Портал «Новини Верховини» опублікував фото з відпочинку Зеленських. Вони побували на екскурсії в хаті-музеї «Тіна забутих предків». Тут проживав та творив кінорежисер Сергій Параджанов.

Президентське подружжя відвідало й приватний музей «Гуцульської магії». Після екскурсії його власник подарував Володимиру символ гуцулів — трембіту.

У зверненні до українців напередодні Великодня Зеленський привітав християн із Воскресінням і закликав громадян святкувати вдома.

Ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак у цьому для нас немає нічого страшного, сумного і тим паче — гріховного. Передусім тому, що це і є виконанням християнського обов’язку, а саме турботи й любові до свого ближнього, — розповів Зеленський у своєму зверненні.

3 травня президент відлетить до Польщі із офіційним візитом, а 5−6 травня у Києві працюватиме держсекретар США Ентоні Блінкен.

Джерело: «Новини Верховини»