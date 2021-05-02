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Ракурс
Без маски у Лаврі — як проходили Великодні богослужіння у Києві

Без маски у Лаврі — як проходили Великодні богослужіння у Києві (ФОТО)

2 тра 2021, 10:56
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Великодні богослужіння відбулися у храмах Києва в ніч з 1 на 2 травня. Частина храмів транслювали богослужіння онлайн через заклики влади обмежити кількість прихожан у період карантину.

Блаженнійший митрополит Православної церкви України Епіфаній у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі звершив літургію за чином святителя Василія Великого.

Без маски у Лаврі — як проходили Великодні богослужіння у Києві, фото — Букви

Без маски у Лаврі — як проходили Великодні богослужіння у Києві, фото — Букви

На службі були присутні п’ятий президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною, повідомляють «Букви».

Без маски у Лаврі — як проходили Великодні богослужіння у Києві, фото — Букви

Більшість присутніх прихожан, окрім священників, одягнули маски, а дистанція між ними була не мінімальною.

Без маски у Лаврі — як проходили Великодні богослужіння у Києві, фото — Букви

Без маски у Лаврі — як проходили Великодні богослужіння у Києві, фото — Букви

Фото прихожан Києво-Печерської Лаври, де богослужіння у ніч Христового Воскресіння провів митрополит Онуфрій, показують, що вони ігнорували карантинні заходи. Під час святкової служби майже усі були без масок і не дотримувались дистанції.

Без маски у Лаврі — як проходили Великодні богослужіння у Києві, фото — УПЦ МП

Без маски у Лаврі — як проходили Великодні богослужіння у Києві, фото — Букви

У Лаврі перед початком пасхальної служби роздали віруючим Благодатний вогонь, який доставили у Велику суботу з Єрусалиму в Україну.


За традицією священнослужителі прочитали Євангеліє за Літургією на різних мовах. Наприкінці богослужіння Онуфрій окропив святою водою вірян та їхня пасхальні кошики.

Джерело: Ракурс


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