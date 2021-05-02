Без маски у Лаврі — як проходили Великодні богослужіння у Києві

https://racurs.ua/ua/n154099-bez-masky-u-lavri-yak-prohodyly-velykodni-bogoslujinnya-u-kyievi-foto.html

Ракурс

Великодні богослужіння відбулися у храмах Києва в ніч з 1 на 2 травня. Частина храмів транслювали богослужіння онлайн через заклики влади обмежити кількість прихожан у період карантину.

Блаженнійший митрополит Православної церкви України Епіфаній у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі звершив літургію за чином святителя Василія Великого.

На службі були присутні п’ятий президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною, повідомляють «Букви».

Більшість присутніх прихожан, окрім священників, одягнули маски, а дистанція між ними була не мінімальною.

Фото прихожан Києво-Печерської Лаври, де богослужіння у ніч Христового Воскресіння провів митрополит Онуфрій, показують, що вони ігнорували карантинні заходи. Під час святкової служби майже усі були без масок і не дотримувались дистанції.

У Лаврі перед початком пасхальної служби роздали віруючим Благодатний вогонь, який доставили у Велику суботу з Єрусалиму в Україну.

За традицією священнослужителі прочитали Євангеліє за Літургією на різних мовах. Наприкінці богослужіння Онуфрій окропив святою водою вірян та їхня пасхальні кошики.