«Христос Воскрес» 12-ма мовами заспівали Пономарьов й українські «зірки», скріншот

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Ракурс

«Христос Воскрес!» у переддень Великодня заспівали 12-ма мовами Олександр Пономарьов й ще 11 українських «зірок». Мелодію написав Пономарьов.

«Христос Воскрес!» виконують у всьому світі, але під різну музику. Пономарьов створив єдину мелодію на всіх і зібрав дванадцять вітчизняних та міжнародних знаменитостей. Така практика використовується вперше в світі: традиційна пісня, що записана різними мовами, прозвучала на одну мелодію.

Співак запросив до колаборації Віктора Павліка, Тоню Матвієнко, Ольгу Цибульську, Віталія Козловського, Тараса Тополю, Арсена Мірзояна, Наталю Холоденко, Злату Огнєвіч, DZIDZIO.

До них приєдналися оперний співак Хе Му і настоятель грузинського монастиря отець Серафим. Він заспівав мовою Ісуса Христа — арамейською.

Крім того, одні й ті ж словами учасники проекту заспівали українською, турецькою, старослов’янською, італійською, іспанською, французькою, польською, англійською, грецькою, грузинською та китайською.

До вокалістів приєдналися також оркестр та хор Збройних сил України, бандуристка Marina Krut.

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