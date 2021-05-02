«Христос Воскресе» на 12 языках спели Пономарев и украинские «звезды», скриншот видео

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Ракурс

«Христос Воскресе!» в канун Пасхи спели на 12 языках Александр Пономарев и еще 11 украинских «звезд». Мелодию написал Пономарев.

«Христос Воскресе!» выполняют во всем мире, но под разную музыку. Пономарев создал единую мелодию и собрал двенадцать отечественных и международных знаменитостей. Такая практика используется впервые в мире: традиционная песня, записанная на разных языках, прозвучала на одну мелодию.

Певец пригласил к коллаборации Виктора Павлика, Тоню Матвиенко, Ольгу Цибульскую, Виталия Козловского, Тараса Тополю, Арсена Мирзояна, Наталью Холоденко, Злату Огневич, DZIDZIO.

К ним присоединились оперный певец Хэ Му и настоятель грузинского монастыря отец Серафим. Он спел языке Иисуса Христа — арамейском.

Кроме того, одни и те же словам участники проекта пели на украинском, турецком, старославянском, итальянском, испанском, французском, польском, английском, греческом, грузинском и китайском языках.

К вокалистам присоединились также оркестр и хор Вооруженных сил Украины, бандуристка Marina Krut.

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