Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

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Ракурс

В Иерусалиме в Храме Гроба Господня 1 мая сошел Благодатный огонь. Вынесение Благодатного огня символизирует воскресение Иисуса Христа.

Из-за пандемии коронавируса доступ к Храму Воскресения Христова для паломников ограничили.

Благодатный огонь специальными авиарейсами ежегодно доставляют в разные страны, в том числе и Украину.

Православная церковь Украины в этом году должна получить Благодатный огонь на Пасху, но не будет заказывать для этого чартерный самолет.

Первым свидетелем схождения Благодатного огня был апостол Петр. По церковным преданиям, он узнал о воскресении Иисуса и отправился к его гробнице. На месте, где лежало тело Спасителя, апостол увидел яркий свет, озаривший Гроб Господень.

В целом Благодатный огонь появляется в храме Гроба Господня уже не первое тысячелетие. Церковную службу в Иерусалиме, на которой сходит Благодатный огонь, миллионы раз описывали многочисленные очевидцы.

Считается, что, если огонь не сойдет — мир ожидает трагедия. В то же время ежегодно священники традиционно выносят из кувуклии Благодатный огонь.