Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі (ВІДЕО)

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Ракурс

В Єрусалимі у Храмі Гробу Господнього 1 травня зійшов Благодатний вогонь. Винесення Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа.

Через пандемію коронавірусу доступ до Храму Воскресіння Христового для паломників обмежили.

Благодатний вогонь спеціальними авіарейсами щороку доставляють у різні країни, зокрема й Україну.

Православна церква України в цьому році має отримати Благодатний вогонь на Великдень, але не замовлятиме для цього чартерний літак.

Першим свідком сходження Благодатного вогню був апостол Петро. За церковними переказами, він дізнався про воскресіння Ісуса і вирушив до його гробниці. На місці, де лежало тіло Спасителя, апостол побачив яскраве світло, що осяяло Гріб Господній.

Загалом Благодатний вогонь з’являється у храмі Гробу Господнього вже не перше тисячоліття. Церковну службу в Єрусалимі, на якій сходить Благодатний вогонь, мільйони разів описували численні очевидці.

Вважається, що, якщо вогонь не зійде — на світ очікує трагедія. Водночас щороку священники традиційно виносять із кувуклії Благодатний вогонь.