Коронавірус в Україні. Фото: nv.ua

https://racurs.ua/ua/n154078-novyy-covid-spalah-v-ukrayini-pislya-svyat-prognozuie-stepanov.html

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Нове зростання захворюваності на коронавірус через три тижні після свят прогнозує міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Щодо нашого прогнозу, ми очікуємо певне зростання кількості хворих десь у червні, через 3−4 тижні після травневих свят. До якої кількості ми можемо дійти — це залежатиме від того, яка буде мобільність населення, як люди переміщуватимуться, як люди святкуватимуть Великдень. Але мені щось підказує, що таких сильних спалахів, які відбувалися з лютого, ми не будемо очікувати, — сказав Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

Крім того, міністр закликав літніх людей на Великдень утриматися від відвідування храмів, натомість долучитися до богослужінь онлайн.

Ми вирішили не робити додаткових обмежень. Але я хочу закликати всіх громадян проявити свідомість та самостійно вжити всіх заходів, щоб запобігти поширенню хвороби. Людям старшого віку бажано залишитися вдома — дивитися богослужіння онлайн і дочекатися, коли син, донька чи онуки принесуть вже освячену паску з церкви, — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 30 квітня, підхопили ще 8 тис. 549 людей. Захворіли 374 дитини та 145 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померла 351 людина.