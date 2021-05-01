Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n154071-koronavirus-v-ukrayini-zabrav-jyttya-351-ludyny-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 30 квітня, підхопили ще 8 тис. 549 людей.

Захворіли 374 дитини та 145 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померла 351 людина, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 3 тис. 51 особа;

одужало — 14 тис. 956 осіб;

здійснено тестувань — 83 тис. 336 (зокрема методом ПЛР — 37 тис. 455, методом ІФА — 13 тис. 16).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 78 тис. 86 осіб;

одужало — 1 млн 670 тис. 481 особа;

летальних випадків — 44 тис. 436;

проведено ПЛР-тестувань — 9 млн 456 тис. 234.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.

49 тис. 985 людей щеплено проти COVID-19 за 30 квітня. Загалом з початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 752 тис. 295 людей.

Першу дозу отримали 752 тис. 293 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 260 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Нагадаємо, очільниця центру респіраторної медицини клініки «Феофанія» Світлана Гук розповіла, як змінився коронавірус. За її словами, медичні працівники зараз фіксують серйозні зміни в перебігу захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 у пацієнтів.