Штучний інтелект навчився виявляти COVID-19 на КТ-знімках, фото: news.uchicago

https://racurs.ua/ua/n154045-shtuchnyy-intelekt-navchyly-myttievo-vyyavlyaty-koronavirus-na-kt-znimkah.html

Ракурс

Штучний інтелект навчили виявляти коронавірус на знімках грудної клітини, зроблених комп’ютерною томографією.

Систему на основі штучного інтелекту для автоматизованого, швидкого та точного виявлення COVID-19 на знімках комп’ютерної томографії розробили вчені з китайського університету Гонконгу (CUHK), повідомляє BioWorld.

Система може забезпечити негайні результати без лікарів та необхідності інтерпретувати зображення. Вона «прочитує" та оцінює дані зі знімків за 40 мілісекунд.

При традиційній клінічній діагностиці огляд та інтерпретація одного рентгенівського знімка грудної клітки займає у лікарів щонайменше 5−10 хвилин. На відміну від цього система на основі штучного інтелекту може точно оцінювати ті самі дані приблизно за 40 мілісекунд, демонструючи величезний потенціал для підтримки клінічної практики в режимі реального часу, — заявила професор Тіффані Со.

Цю систему можна у майбутньому використовувати при виявленні уражень легенів, таких як рак та різні легеневі інфекції, такі як пневмонія, переконані вчені.

Дослідники планують ширшу перевірку моделі, і наразі немає конкретних термінів виведення цієї системи на ринок.