“Нафтогаз” піде новою війною проти “Газпрому” — Вітренко

https://racurs.ua/ua/n154044-naftogaz-pide-novou-viynou-proty-gazpromu-vitrenko.html

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НАК «Нафтогаз України» піде новою війною проти «Газпрому» — найбільша національна енергокомпанія планує подавати нові позови проти російського газового монополіста.

Про це під час брифінгу 30 квітня повідомив новий очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

За його словами, чинний контракт дозволяє це робити.

Максимальний тиск, що може здійснювати «Нафтогаз» на «Газпром», використовуючи всі юридичні можливості, зрозуміло, що це буде зроблено, — переконує Вітренко.

Чиновник додав, що монопольне становище «Газпрому» як експортера газу, не дозволяє купувати газ у незалежних російських постачальників. На думку Вітренка, «Газпром» нехтує ринковими цінами й пропонує неринкові умови для європейських покупців природного газу.

«Нафтогаз» вимагає, щоб блакитне паливо для компаній у Європі продавалося на кордоні Україна — Росія, — заявив Вітренко.

Також «Нафтогаз» хоче домогтися того, щоб «Газпром» розблокував поставки газу з Центральної Азії. У 2018 році «Нафтогаз» виграв суд над «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі. Згідно з рішенням суду, російська компанія повинна була виплатити Києву 2,56 млрд дол. збитків за невиконання зобов’язань по транзитному контракту, а також пеню за кожен день невиконання арбітражного рішення. Наприкінці 2019 року «Газпром» перерахував «Нафтогазу» 2,9 млрд дол.

Нагадаємо, 29 квітня ЗМІ повідомили, що у Володимира Зеленського планували забрати 50 млрд грн, які НАК «Нафтогаз України» відрахувала в резерви на випадок, якщо боржники не розрахуються з компанією, й перенаправити ці кошти на потреби «Великого будівництва». Це нібито і спричинило звільнення голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва та призначення на його посаду Юрія Вітренка. Водночас скандальне рішення уряду міністр Кабміну Олег Немчінов виправдовував збитками НАК «Нафтогазу» у 19 млрд замість обіцяних 11,5 млрд прибутків. За його словами, Кабмін Дениса Шмигаля поквитався з Коболєвим за «збитки та невиконання планів по зростанню видобутку газу».