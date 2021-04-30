«Нафтогаз» пойдет новой войной на «Газпром» - Витренко

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НАК «Нафтогаз Украины» пойдет новой войной против «Газпрома» — крупнейшая национальная энергокомпания планирует подавать новые иски против российского газового монополиста.

Об этом во время брифинга 30 апреля сообщил новый глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, действующий контракт позволяет это делать.

Максимальное давление, которое может осуществлять «Нафтогаз» на «Газпром», используя все юридические возможности, понятно, что это будет сделано, — убеждает Витренко.

Чиновник добавил, что монопольное положение «Газпрома» как экспортера газа, не позволяет покупать газ у независимых российских поставщиков. По мнению Витренко, «Газпром» пренебрегает рыночными ценами и предлагает нерыночные условия для европейских покупателей природного газа.

«Нафтогаз» требует, чтобы голубое топливо для компаний в Европе продавалось на границе России и Украины, — заявил Витренко.

Также «Нафтогаз» хочет добиться того, чтобы «Газпром» разблокировал поставки газа из Центральной Азии. В 2018 году «Нафтогаз» выиграл суд над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Согласно решению суда, российская компания должна была выплатить Киеву 2,56 млрд долл. убытков за неисполнение обязательств по транзитному контракту, а также пеню за каждый день невыполнения арбитражного решения. В конце 2019 года «Газпром» перечислил «Нафтогазу» 2,9 млрд долл.

Напомним, 29 апреля СМИ сообщили, что у Владимира Зеленского планировали забрать 50 млрд грн, которые НАК «Нафтогаз Украины» отчислила в резервы на случай, если должники не рассчитаются с компанией, и перенаправить эти средства на нужды «Большого строительства». Это якобы и привело к увольнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и назначению на его должность Юрия Витренко. Скандальное решение министр Кабмина Олег Немчинов оправдывал убытками НАК «Нафтогаза» в 19 млрд грн вместо обещанных 11,5 млрд грн доходов. По его словам, Кабмин Дениса Шмыгаля расправился с Коболевым за «ущерб и невыполнение планов по росту добычи газа».