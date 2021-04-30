Учительница таскала ученика за волосы на Закарпатье. Фото: vgorode.ua

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Учительница младших классов во время урока дергала ученика за волосы.

Инцидент произошел на Закарпатье, но действия педагога сняли на видео, после чего кадры попали в сеть. Вся история с буллингом завершилась громким скандалом. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области.

В ведомстве отметили, что увидели ролик с буллингом в школе, когда мониторили интернет. Это событие правоохранители сразу зарегистрировали и начали проверку. Правоохранители пообещали дать действиям женщины правовую оценку.

На видео видно, как учительница на повышенных тонах разговаривает с маленьким учеником, проверяя его задания. После того, как педагог обнаружил в его работе ошибки, то ухватила за волосы и начала трясти. Инцидент на видео удалось записать одному из учеников.

В социальных сетях пишут, что после огласки учительница сразу уволилась из школы. Также сообщается, что похожие жестокие методы обучения женщина применяла на уроках не впервые.

Напомним, в одесской школе № 22 ученик восьмого класса распылил в лицо учительницы математики газовый баллончик. У учительницы медики диагностировали ожог глаз.