Школьник забрызгал глаза учительнице газовым баллончиком в Одессе. Фото: oblast-te.com.ua

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Ракурс

Школьник забрызгал из газового баллончика свою учительницу прямо во время урока.

Инцидент между учеником и педагогом произошел в одесской школе № 22. Ученик восьмого класса распылил в лицо учительницы математики газовый баллончик. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, она находится дома. У учительницы медики диагностировали ожог глаз. О 28 апреля сообщает «Общественное» со ссылкой на пресс-службу городского совета Одессы.

В школу вызвали полицию, а со школьником теперь поработают психологи. В мэрии уверяют, что длительного конфликта между учеником и учительницей не было. Чиновники заявили, что спор, который привел к насилию, возник во время урока.

В сети уже появилось видео того, как школьник брызгает педагогу в глаза газовым баллончиком. На кадрах можно увидеть, как учительница снимает парня на телефон и что-то ему говорит, а тот в ответ распыляет газ.

Напомним, 1 марта на территории одной из школ в Николаевской области прогремел взрыв, который разрушил часть помещения. Обломками железобетонной плиты придавило человека.

Источник: Общественное