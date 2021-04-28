Школяр забризкав очі вчительці газовим балончиком в Одесі. Фото: oblast-te.com.ua

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Школяр забризкав з газового балончика свою вчительку прямо під час уроку.

Інцидент між учнем та педагогом трапився в одеській школі № 22. Учень восьмого класу розпилив в обличчя вчительки математики газовий балончик. Постраждалій вже надали медичну допомогу, вона перебуває вдома. У вчительки медики діагностували опік очей. Про 28 квітня повідомляє «Суспільне» із посиланням на прес-службу міської ради Одеси.

До школи викликали поліцію, а з школярем тепер попрацюють психологи. У мерії запевняють, що тривалого конфлікту між учнем та вчителькою не було. Чиновники заявили, що суперечка, яка призвела до насилля, виникла під час уроку.

У мережі вже з’явилося відео того, як школяр бризкає педагогові в очі газовим балончиком. На кадрах можна побачити, як вчителька знімає хлопця на телефон та щось йому говорить, а той у відповідь розпиляє газ.

Нагадаємо, 1 березня на території однієї з шкіл у Миколаївській області прогримів вибух, який зруйнував частину приміщення. Уламками залізобетонної плити причавило людину.

Джерело: Суспільне