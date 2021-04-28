Дівчина з “палаючого” мему виросла і продала його за 473 тис. дол

https://racurs.ua/ua/n153938-divchyna-z-palauchogo-memu-prodala-yogo-za-473-tys-dolariv-foto.html

Ракурс

Сумні та смішні меми приносять гроші — американка з «пекельного» мему, яка відома інтернет-користувачам з усього світу завдяки фото палаючого будинку на тлі якого усміхається «дівчинка-катастрофа», продала цифровий оригінал фото за 473 тис. дол.

Зої Рот стала інтернет-сенсацією у віці чотирьох років. Зараз дівчині виповнився 21 рік, вона працює офіціанткою в Північній Кароліні. Зої вже продала NFT-токен фото для колекціонера, відомого як @ 3FMusic за 180 Ethereum (еквівалент 473 тис. дол.), пише Daily Mail.

NFT — це унікальний цифровий сертифікат, зашифрований підписом автора, який підтверджує його право власності на оригінал твору. Це дозволяє продавати «оригінальні» версії популярного контенту, наприклад мемів, фото і навіть твітів.

Нагадаємо, NFT-токени є своєрідним розвитком ідеї криптовалют. Проте кожен NFT може бути унікальним (або мати обмежену кількість копій). NFT-токен засвідчує ексклюзивне право власності на той чи інший цифровий актив — фото, відео, музику, ілюстрацію з котом. «Запакувати» в NFT можна майже все, що існує в інтернеті, а також інформацію про автора продукту, її нинішнього власника, механізм автоматичного нарахування роялті з майбутніх перепродажів.

Джерело: Daily Mail