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Ракурс
Девушка из «горящего» мема продала его за 473 тыс. долларов

Девушка из «горящего» мема продала его за 473 тыс. долларов (ФОТО)

28 апр 2021, 17:32
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Популярные и смешные мемы приносят деньги — американка с «адского» мема, известная интернет-пользователям во всем мире благодаря фото горящего дома, на фоне которого улыбается «девочка-катастрофа», продала цифровой оригинал фото за 473 тыс. долл.

Зои Рот стала интернет-сенсацией в возрасте четырех лет. Сейчас девушке исполнился 21 год, она работает официанткой в Северной Каролине. Зои уже продала NFT-токен фото для коллекционера, известного как @3FMusic за 180 Ethereum (эквивалент 473 тыс. долл.), пишет Daily Mail.

Зої Рот - дівчина з мему

NFT — это уникальный цифровой сертификат, зашифрованный подписью автора, и подтверждающий его право собственности на оригинал произведения. Это позволяет продавать «оригинальные» версии популярного контента, например мемов, фото и даже твитов.

Напомним, NFT-токены являются своеобразным развитием идеи криптовалюты. Однако каждый NFT может быть уникальным (или иметь ограниченное количество копий). NFT-токен подтверждает эксклюзивное право собственности на тот или иной цифровой актив — фото, видео, музыку, иллюстрации с котом. «Упаковать» в NFT можно почти все, что существует в интернете, а также информацию об авторе продукта, его нынешнем владельце и механизме автоматического начисления роялти с будущих перепродаж.

Источник: Daily Mail

Источник: Ракурс


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