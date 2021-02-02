С Библией наперевес: христианская этика в школах может стать обязательной

https://racurs.ua/2809-s-bibliey-napereves-hristianskaya-etika-v-shkolah-mojet-stat-obyazatelnoy.html

Ракурс

В последние дни среди педагогов, родителей школьников и просто неравнодушных граждан возникла очередная острая дискуссия. Ее предметом стала новая «Типовая образовательная программа для 5–9 классов заведений общего среднего образования», находящаяся в процессе обсуждения и утверждения. Согласно этой программе, в пятых и шестых классах школьникам собираются преподавать предмет, расплывчато названный в ней «Этика/Курсы духовно-моральной направленности». Немного, всего по половине учебного часа, но в обязательном порядке. Программа ориентировочно должна заработать с сентября 2022 года.

Казалось бы, и что? Да то, что под нейтральным названием может скрываться так называемая христианская этика, да и «Основы семьи» могут обернуться все той же навязчивой религиозной пропагандой.

Мы — христианская страна?

Начнем с азов. В статье 35 Конституции Украины четко сказано: «Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа — от церкви. Ни одна религия не может быть вызнана государством как обязательная». Вроде бы эта формулировка исключает любые попытки ведения в школах религиозной пропаганды за деньги налогоплательщиков.

Однако Министерство образования и науки изящно съезжает с темы, устами своих чиновников объясняя, что курс касается всего лишь этических вопросов, «проверенных веками». Ну и ведут курс не батюшки, а специально подготовленные учителя.

Родители тоже очень по-разному смотрят на перспективу преподавания детям курса христианской этики. Одна из основателей общественной организации «Батьки SOS» Алена Парфенова на странице организации в ФБ пишет: «…мы обратимся ко всем международных институтам в области защиты прав и расскажем, как нынешний состав профильного министерства чихал на главный закон страны и абсолютно сознательно решил заняться насаждением определенной религии в украинских школах — это называется дискриминацией по признаку вероисповедания».

Нодалеко не все родители согласны с активисткой. Вот, например, довольно типичные комментарии под постом Алены Парфеновой: «А почему кое-кто так боится науки христианской? Она учит не красть, не врать, не жениться однополыми браками, не употреблять наркотики, уважать родителей», «мы все же христианская страна».

Християнская этика и химия - избегать рационализма

Чтобы решить, насколько «религиозно нейтрален» курс христианской этики для детей, надо не гадать, а сделать одну простую вещь — открыть методички, одобренные Минобразования.

Начав с обязательного декларирования свободы совести и отделения школы от церкви, специалисты министерства затем предлагают весьма странные вещи. Нельзя принуждать детей к молитве во время уроков… кроме случаев, когда дети и родители не возражают против этого. Учителя не могут навязывать ученикам свои религиозные взгляды, но… «имеют право на разработку и реализацию собственных дидактических материалов» (здесь авторы методички особо рекомендуют христианский журнал «Слово учителю»). Материалы должны быть одобрены министерством. Например, курс «Суперкнига» — вполне одобрен.

Весьма интересный момент — интегрированные уроки. Христианская этика и биология, христианская этика и физика, астрономия, химия. Очень рекомендуется рассказывать детям о христианских взглядах ученых. Оценивая знания учеников, предлагается, кроме всего прочего, избегать рационализма. В скобках — стремления все пояснить с помощью разума.

Чтобы посрамить Аццкого Сотону, методисты настоятельно рекомендуют «изымать из воспитательных мероприятий не свойственные украинской христианской культуре элементы, связанные с ворожбой, волшебством, магией, оккультизмом, спиритизмом, которые негативно влияют на психологическое развитие ребенка и формируют антихристианское мировоззрение». В пример приводится нехороший праздник Хеллоуин. Я бы добавила до кучи книги про Гарри Поттера, подростковую мелодраму «Сумерки» и вообще всю иностранную жуть про чертей, колдунов и вампиров.

С Библией наперевес

На специализированном сайте Освіта.ua есть еще один интересный документ, касающийся педагогических требований к преподаванию предмета «Христианская этика». Итак, урок начинается и заканчивается христианскими приветствием и прощанием, в начале и конце урока читается короткая молитва, на уроке присутствует «внешняя атрибутика» — икона, свечка, Библия. Свечка называется «огоньком любви к богу». Писание нужно не просто читать, а выводить из него мораль. (Подсказываю — интересные сюжеты есть в Ветхом Завете: кровь, секс, геноцид. Детям будет интересно.) Да, важная деталь — это не уроки библиеведения. Писание — это вам не исторический источник и не литературная антология (хотя автор статьи придерживается прямо противоположной точки зрения).

Можно еще ставить маленькие спектакли, не забывая, что Бога-Отца представляет только голос, Матерь Божья не говорит, а Христа изображает сам учитель.

Христианское образование: чтобы дети были послушными

Почему многие обыватели считают Украину христианской страной, вопрос отдельный. Лет тридцать назад православием экстренно заделали дыру, образовавшуюся после упразднения морального кодекса строителя коммунизма, а потом так и пошло… Неприлично как-то стало чиновнику не перекрестить лба. Особенно постарались по части внедрения православия в качестве квазигосударственной идеологии третий и пятый президенты. Пятый — тот даже воткнул «веру» в свой предвыборный лозунг.

С приходом шестого президента у противников поповской атаки на школы появилась надежда. Полтора года назад на имя Зеленского даже написали петицию с требованием запретить в школах «христианскую этику» ради соблюдения принципа отделения церкви от школы.

Разумеется, тут же активизировались «святі та божі». Например, Христианская бизнес-ассоциация тоже ссылалась на… Конституцию — там-де «подчеркнута важность христианских ценностей» (на самом деле нет). «Каждые родители хотят, чтобы их дети были послушными» (я лично — нет), а послушание воспитывать как раз и хорошо через христианские ценности.

К христианским бизнесменам присоединились, например, депутаты Ивано-Франковского городского совета, год назад написавшие обращение с требованием провести парламентские слушания по реализации программы христианского воспитания в Украине и ввести изучение предмета «Основы христианской этики» в учебных заведениях.

И вот, пожалуйста, по прошествии года его все-таки пытаются протащить в школьные программы.

«Файне місто Тернопіль»

Пока новую программу Минобразования обсуждают, в Тернопольской области действуют. Год назад облсовет решил не отменять уроки христианской этики в школах, к этому депутатов призвали церковные иерархи — православные, греко-католики и протестанты-евангелисты.

А в последнюю субботу января нынешнего года горсовет Тернополя ввел для школьников дополнительный урок «христианских ценностей» — «Основы семьи».

Вот что об этом сказано на официальной странице горсовета:

«Мы вводим такую программу в заведениях общего среднего и профессионально-технического образования, учитывая многочисленные обращения тернопольчан и христианских организаций. Уже скоро начнется подготовка учителей, которые будут преподавать данный предмет, — отмечает городской голова Сергей Надал. — К преподаванию программы будут привлечены учителя с большим педагогическим и жизненным опытом, которые смогут передавать ученикам семейные и жизненные ценности».

Предмет будет преподаваться в тернопольских школах (10–11 классы) и заведениях профессионально-технического образования».

Интересно, что иллюстрацией к новости служит обложка скандально известного учебника Адриана Буковинского, полного патриархальных, сексистских, шовинистических и откровенно мракобесных высказываний. Скандал вокруг учебника возник полгода назад.

«Если бы не христианство, что бы произошло с нашими моральными законами за 2000 лет? Кто бы сдерживал людей от похотливых желаний. Отовсюду звучит — живи как хочешь, ты никому ничего не должен, не беспокойся, бери от жизни все. Бог — единственный путеводитель».

Министерство образования и науки обязало внести в учебник правки, но вряд ли они коренным образом изменят тональность книги.

…Вернемся к тому, с чего начали. Есть Конституция, провозглашающая Украину светским государством. Вы верующий христианин и хотите воспитать в вере своих детей? Замечательно. Для этого при церквях существуют воскресные школы, кружки по изучению Библии и прочие клубы по интересам. За ваши деньги — любой ваш каприз. Но навязывать всем поголовно детям «христианские ценности» и делать это за деньги налогоплательщиков, не только христиан, но и мусульман, иудеев, буддистов и вовсе (страшно сказать!) атеистов — нельзя.